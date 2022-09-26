26.09.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про ворожі обстріли Харківської області

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 26 вересня окупанти обстріляли Первомайську та Куп'янську громади. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.

У місті Куп'янськ внаслідок обстрілу сталося займання будівлі церковної школи та магазин. Площа загоряння становила 500 квадратних метрів.

Одна людина отримала поранення. На ліквідацію пожежі знадобилося близько 5 годин.

Крім цього повідомляється, що 26 вересня близько 13:30 окупанти завдали удару по приватному сектору міста Первомайський. В результаті є загиблі люди, серед яких 15-річна дівчинка.

Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа в літній кухні на площі 20 квадратних метра а також в автомобілі. Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, тіло чоловіка знайшли в Харківській області.