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26.09.2022  17:45   Дмитро Колонєй

У Харкові проведені онлайн-тренування

Тренування зібрали тисячи переглядів у Харкові.

Зібрали тисячи переглядів онлайн-тренування "Kharkiv Sport City"
Як повідомляє РЕДПОСТ, посиланнмя на Міськраду, безкоштовні онлайн-тренування "Kharkiv Sport City" зібрали у соцмережах більше 20 тис. переглядів. 
 
З 5 по 25 вересня найкращі харківські тренери провели 52 безкоштовних заняття. 
 
Тренування "Kharkiv Sport City" - це онлайн-марафон, організований Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім' ї, молоді та спорту для того, щоб під час війни харків’яни і всі бажаючі українці мали змогу безкоштовно підтримувати свою фізичну форму. 
 
Проєкт тривав протягом трьох тижнів. За цей час учасники мали змогу тричі на день, окрім неділі, займатися з найкращими харківськими тренерами з різних спортивних напрямків: бігу, функціонального тренінгу, пілатесу, боксу, стретчінгу, МФР (міофасциальний реліз), дитячого тренінгу та футболу. Марафон передбачав консультації психолога і дієтолога-нутриціолога. 
 
Тренування проходили онлайн на сторінках тренерів в Інстаграм. Всі 52 ефіри збережені, їх можна переглянути у будь-який зручний час.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тренировки, спорт, харьков
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