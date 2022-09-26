26.09.2022 17:45 Дмитро Колонєй

У Харкові проведені онлайн-тренування

Тренування зібрали тисячи переглядів у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посиланнмя на Міськраду, безкоштовні онлайн-тренування "Kharkiv Sport City" зібрали у соцмережах більше 20 тис. переглядів.

З 5 по 25 вересня найкращі харківські тренери провели 52 безкоштовних заняття.

Тренування "Kharkiv Sport City" - це онлайн-марафон, організований Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім' ї, молоді та спорту для того, щоб під час війни харків’яни і всі бажаючі українці мали змогу безкоштовно підтримувати свою фізичну форму.

Проєкт тривав протягом трьох тижнів. За цей час учасники мали змогу тричі на день, окрім неділі, займатися з найкращими харківськими тренерами з різних спортивних напрямків: бігу, функціонального тренінгу, пілатесу, боксу, стретчінгу, МФР (міофасциальний реліз), дитячого тренінгу та футболу. Марафон передбачав консультації психолога і дієтолога-нутриціолога.

Тренування проходили онлайн на сторінках тренерів в Інстаграм. Всі 52 ефіри збережені, їх можна переглянути у будь-який зручний час.