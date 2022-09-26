26.09.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

В Україні побільшало школярів, які навчаються в офлайн режимі

Розпочався четвертий тиждень навчання у школах в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що згідно зі статистичними даними, у період з 12 до 26 вересня до очного навчання ще долучилися майже 50 тис. учнів у Львівській області, майже 42 тис. у місті Києві та 6,8 тис. учнів в Івано-Франківській області. На понад 62 тис. учнів збільшилася кількість здобувачів освіти, які перейшли на змішане навчання, в Одеській області, у Львівській області таких учнів стало більше на 50,2 тис., а в Житомирській – на майже 29 тис.

«За останні два тижні в середньому в Україні кількість учнів, які повернулися до традиційного формату здобуття освіти, збільшилася на понад 20,5 тис., у змішаному – на майже 120 тис.», - зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Станом на 26 вересня 2022 року: 3115 шкіл працюють у звичному режимі, 5339 – дистанційно та 4444 – змішано.

В очному або змішаному форматах навчаються понад 2 млн 60 тис. учнів, дистанційно – майже 1 млн 960 тис. учнів.

Найбільше охоплення дітей, які навчаються у традиційному форматі, у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях та місті Києві, у змішаному – Київській, Львівській та Одеській областях.

Збільшення кількості здобувачів освіти, які повертаються до повноформатного навчання, зумовлено продовженням процесу облаштування у закладах загальної середньої освіти захисних споруд.

«За останніми даними, 68,4% шкіл мають облаштовані укриття для перебування в них учнів, учителів та працівників закладів. Нині перевірки тривають. Надзвичайно важливо створити безпекові умови в закладах освіти, аби батьки не мали сумнівів щодо вибору формату навчання дітей», – зазначив Сергій Шкарлет.