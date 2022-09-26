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26.09.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтуют пошкоджені будинки та шляхи

Де саме тривають ремонті роботи інформують комунальні підприємства Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідояляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міскраду, комунальні служби облаштовують територію Слобідського району.
  • Бригади КП «Шляхрембуд» виконують дорожні роботи на вул. Дизельній,
  • КП «СПО» - щодня прибирають прибудинкові території (на фото - робота комунальників на вул. Тепловозній, вул. Чорноморській та вул. Морозова). 
  • Робітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу житлового будинку  по вул. Аерофлотській, де триває ремонт покрівлі. Також вони відремонтували вимощення житлового будинку на вул. Плеханівській. 
 
Крім того, велика увага приділяється стану електрообладнання. Наприклад, у будинку по пр. Героїв Сталінграда виконують технічне обслуговування щитової, а по бульвару Жасминовому відновлюють внутрішньобудинкове освітлення.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, дороги, харьков
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