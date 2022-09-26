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26.09.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

Автобусний маршрут відновить роботу в Харківській області

Маршрут відновить роботу із 27 вересня.

автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Богодухівська міська рада.
 
Повідомляється, що у місті Богодухів Харківської області з 27 вересня відновить рух автобусний маршрут «Перемога – Центр – Перемога»
 
Розклад руху:
 
  • 7.40 – з Перемоги
  • 17.10 - з центру, від Будинку культури.

Нагадаємо, у Харківській області відновлюють мобільний зв'язок.

Источник:   Богодухівська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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