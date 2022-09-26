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26.09.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють мобільний зв'язок

У деокупованих населених пунктах Харківської області продовжуються відновлювальні роботи.

телефон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що мобільні оператори щодня ремонтують станції зв'язку, котрі були знищені окупантами.
 
Протягом двох тижнів у Харківській області було відремонтовано 27 базових станцій у Ізюмі, Балаклії, Вовчанську, Куп'янську.
 
Завдяки ремонтним роботам люди можуть користуватися послугами мобільного зв'язку та спілкуватися з близькими людьми.
 
Нагадаємо, у Балаклію повертають електрику та воду.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  харьков, мобильная связь
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