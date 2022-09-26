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26.09.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 27 вересня

У багатьох областях України буде хмарно із проясненнями.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 27 вересня буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, на північному сході місцями значний дощ. У південно-східних областях, а вдень і на північному заході країни без опадів.
 
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
 
Температура вночі 7-12°, на півдні до 15°, вдень у північній частині 11-16°, на решті території 15-20°, у південних областях до 23°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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