26.09.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 27 вересня

У багатьох областях України буде хмарно із проясненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 27 вересня буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, на північному сході місцями значний дощ. У південно-східних областях, а вдень і на північному заході країни без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні до 15°, вдень у північній частині 11-16°, на решті території 15-20°, у південних областях до 23°.