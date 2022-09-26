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26.09.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

У Балаклію повертають електрику та воду

Завдяки енергетикам, військовим саперам та саперам ДСНС відсьогодні по місту Балаклія буде подано напругу у помешкання громадян міста.

електропостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.
 
На першому етапі заплановано підключити до електроенергії 70% абонентів у місті Балаклія Харківської області.
 
 «На жаль, через технічні причини, без світла поки залишуться сел. Нафтовиків та Лагері. Роботи продовжуються над ремонтом енергетичної інфраструктури по місту та по іншим населеним пунктам Балаклійської громади»,- повідомили у Балаклійській міській раді.
 
Крім цього зазначається, що, запланована подача живлення на водозабір та працівниками КП «Балаклійський водоканал» у тестовому режимі буде проводитись подача води мешканцям міста.
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули понад 90 пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   Балаклійська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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