26.09.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули понад 90 пошкоджень на водоводах

Фахівці оперативно відновлюють подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у важких умовах військового часу продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам. За минулий тиждень ними було усунено 91 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання.

Також ремонтники упорядкували 59 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.

У неділю зусиллями аварійників було ліквідовано 13 поривів на трубопроводах та упорядковано 7 оглядових колодязів. Сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 15 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Всі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно зросли», - наголошують на КП «Харківводоканал».