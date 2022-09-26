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26.09.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області: є постраждалі

Ворог скоїв обстріли з території Білгородської області.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що російські війська протягом останніх днів обстрілювали з території Бєлгородської області Токарівку, Гоптівку, Козачу Лопань, Гранів, а також особливо інтенсивно били з артилерії та мінометів по прикордонному селищу Ветеринарне.
 
Внаслідок обстрілу Козачої Лопані, поранення отримала 19-річна жінка та 20-річний чоловік. Вони поверталися до населеного пункту, щоб забрати теплі речі.
 
У селі Ветеринарне постраждав 68-річний чоловік, у Прудянці 40-річна людина отримала поранення внаслідок підриву на міні. 
 
«Я вкотре попереджаю вас про те, що повертатися до прикордонних населениз пунктів небезпечно! Нагадую також про мінну небезпеку і закликаю пересуватись лише дорогами вздовж вулиць, не заходити у хащі та на городи!»,- звернувся до громадян міський голова Дергачів В'ячеслав Задоренко.
 
Нагадаємо, у селі Липці Харківського району виявили «міліцію» так званої лнр, де базувались бойовики псевдореспубліки та російські військові.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  харьков, агрессия россии
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