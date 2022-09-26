26.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області: є постраждалі

Ворог скоїв обстріли з території Білгородської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.

Повідомляється, що російські війська протягом останніх днів обстрілювали з території Бєлгородської області Токарівку, Гоптівку, Козачу Лопань, Гранів, а також особливо інтенсивно били з артилерії та мінометів по прикордонному селищу Ветеринарне.

Внаслідок обстрілу Козачої Лопані, поранення отримала 19-річна жінка та 20-річний чоловік. Вони поверталися до населеного пункту, щоб забрати теплі речі.

У селі Ветеринарне постраждав 68-річний чоловік, у Прудянці 40-річна людина отримала поранення внаслідок підриву на міні.

«Я вкотре попереджаю вас про те, що повертатися до прикордонних населениз пунктів небезпечно! Нагадую також про мінну небезпеку і закликаю пересуватись лише дорогами вздовж вулиць, не заходити у хащі та на городи!»,- звернувся до громадян міський голова Дергачів В'ячеслав Задоренко.

Нагадаємо, у селі Липці Харківського району виявили «міліцію» так званої лнр, де базувались бойовики псевдореспубліки та російські військові.