Як виглядає катівня рашистів у селі Липці під Харковом (фото)

У селі Липці Харківського району виявили «міліцію» так званої ЛНР, де базувались бойовики псевдореспубліки та російські військові.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посілання на Прокуратуру Харківської області, «пункт» так званої «ЛНР» 23 вересня виявили прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями.
У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей, де піддавали їх жорстоким тортурам. Після цього найманці вивозили людей, попередньо, на територію країни-агресора.
Наразі встановлюються потерпілі від рук російської армії.
Огляд проводився в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області, відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області та співробітниками Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, російські окупанти вивезли до росії близько половини жителів села Липці, що розташоване за 10 кілометрів від кордону з рф.
Комментариев: 0
Бажання сьогодні переможуть розум, тож як ніколи легко йтиме на поводу у швидкоплинних забаганок. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив, тому намагайтеся уникати спілкування з малознайомими людьми
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
влажность:
давление:
ветер: