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26.09.2022  10:29   Рита Парфенова

Як виглядає катівня рашистів у селі Липці під Харковом (фото)

У селі Липці Харківського району виявили «міліцію» так званої ЛНР, де базувались бойовики псевдореспубліки та російські військові.

Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посілання на Прокуратуру Харківської області, «пункт» так званої «ЛНР» 23 вересня виявили прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями.

Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР

У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей, де піддавали їх жорстоким тортурам. Після цього найманці вивозили людей, попередньо, на територію країни-агресора.

Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР

Наразі встановлюються потерпілі від рук російської армії.

Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР

Огляд проводився в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області, відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області та співробітниками Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Досудове розслідування триває.

Новини Харкова: в селі Липці виявлено пункт так званої ЛНР

Нагадаємо,  російські окупанти вивезли до росії близько половини жителів села Липці, що розташоване за 10 кілометрів від кордону з рф.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  деоккупация, липцы, харьков, агрессия россии
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