26.09.2022 10:29 Рита Парфенова

Як виглядає катівня рашистів у селі Липці під Харковом (фото)

У селі Липці Харківського району виявили «міліцію» так званої ЛНР, де базувались бойовики псевдореспубліки та російські військові.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посілання на Прокуратуру Харківської області, «пункт» так званої «ЛНР» 23 вересня виявили прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями.





У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей, де піддавали їх жорстоким тортурам. Після цього найманці вивозили людей, попередньо, на територію країни-агресора.





Наразі встановлюються потерпілі від рук російської армії.

Огляд проводився в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області, відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області та співробітниками Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.



Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли до росії близько половини жителів села Липці, що розташоване за 10 кілометрів від кордону з рф.