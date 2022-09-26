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26.09.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

Харківські школи навчають дистанційно понад 100 тисяч учнів

У харківських школах отримують освіту 654 дитини зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

освіта Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що 210 шкіл міста Харкова дистанційно навчають майже 115 тисяч учнів. У Харкові зараз перебувають 25% учнів, 39% -  знаходяться за кордоном. Також у харківських школах
отримують освіту 654 дитини зі статусом внутрішньо переміщеної особи, з яких 441 учень - з тимчасово окупованих територій.
 
Крім того, у 222 класах 63 закладів освіти проходять навчання 329 учнів з особливими потребами. Всього у місті залишаються та викладають понад 4 тисячі педагогів.
 
Нагадаємо, українських студентів запрошують до магістратури за спеціальністю «бізнес- менеджмент» у Францію.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  образование, харьков
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