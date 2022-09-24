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24.09.2022  19:45   Віталій Хінєвіч

Українських студентів запрошують до магістратури за спеціальністю «бізнес- менеджмент» у Францію

В Університеті Лотарингії оголошено набір 15 українських студентів, які завершили навчання на бакалавраті в Україні, на магістерську програму «Бізнес-адміністрування» у 2022/2023 навчальному році.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що студенти навчатимуться у Школі менеджменту IAE Metz. Це можуть бути випускники бакалаврату різних спеціальностей, зокрема несуміжних із бізнес-фахом.
 
Вимоги наступні:
 
  • закінчений бакалаврат в Україні;
  • рівень володіння французькою на рівні не нижче А2 (для суміжних спеціальностей: менеджмент, маркетинг, міжнародні економічні відносини, підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
  • рівень володіння французькою на рівні не нижче В1 (для несуміжних спеціальностей).
 
Ступінь магістра зі спеціальності «бізнес-адміністрування» можна отримати протягом денного університетського року (семестр 1 і семестр 2).
 
Для українців, котрі виїхали з України після 24 лютого, є можливість оформити соціальну стипендію, що покриватиме вартість навчання та проживання.
 
Перелік необхідних документів:
 
  • мотиваційний лист;
  • резюме;
  • рекомендаційний лист від викладача;
  • витяг оцінок з диплому бакалавра.
Детальну інформацію можна отримати за посиланням.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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