24.09.2022 19:45 Віталій Хінєвіч
Українських студентів запрошують до магістратури за спеціальністю «бізнес- менеджмент» у Францію
В Університеті Лотарингії оголошено набір 15 українських студентів, які завершили навчання на бакалавраті в Україні, на магістерську програму «Бізнес-адміністрування» у 2022/2023 навчальному році.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН України.
Повідомляється, що студенти навчатимуться у Школі менеджменту IAE Metz. Це можуть бути випускники бакалаврату різних спеціальностей, зокрема несуміжних із бізнес-фахом.
Вимоги наступні:
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закінчений бакалаврат в Україні;
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рівень володіння французькою на рівні не нижче А2 (для суміжних спеціальностей: менеджмент, маркетинг, міжнародні економічні відносини, підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
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рівень володіння французькою на рівні не нижче В1 (для несуміжних спеціальностей).
Ступінь магістра зі спеціальності «бізнес-адміністрування» можна отримати протягом денного університетського року (семестр 1 і семестр 2).
Для українців, котрі виїхали з України після 24 лютого, є можливість оформити соціальну стипендію, що покриватиме вартість навчання та проживання.
Перелік необхідних документів:
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мотиваційний лист;
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резюме;
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рекомендаційний лист від викладача;
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витяг оцінок з диплому бакалавра.
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