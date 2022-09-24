24.09.2022 19:45 Віталій Хінєвіч

Українських студентів запрошують до магістратури за спеціальністю «бізнес- менеджмент» у Францію

В Університеті Лотарингії оголошено набір 15 українських студентів, які завершили навчання на бакалавраті в Україні, на магістерську програму «Бізнес-адміністрування» у 2022/2023 навчальному році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що студенти навчатимуться у Школі менеджменту IAE Metz. Це можуть бути випускники бакалаврату різних спеціальностей, зокрема несуміжних із бізнес-фахом.

Вимоги наступні:

закінчений бакалаврат в Україні;

рівень володіння французькою на рівні не нижче А2 (для суміжних спеціальностей: менеджмент, маркетинг, міжнародні економічні відносини, підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

рівень володіння французькою на рівні не нижче В1 (для несуміжних спеціальностей).

Ступінь магістра зі спеціальності «бізнес-адміністрування» можна отримати протягом денного університетського року (семестр 1 і семестр 2).

Для українців, котрі виїхали з України після 24 лютого, є можливість оформити соціальну стипендію, що покриватиме вартість навчання та проживання.

Перелік необхідних документів:

мотиваційний лист;

резюме;

рекомендаційний лист від викладача;

витяг оцінок з диплому бакалавра.

Детальну інформацію можна отримати за посиланням