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24.09.2022  18:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розчищають дороги від вибухонебезпечних предметів

Дорожники прибирають з автошляхів рештки військової техніки, блокпости окупантів, вибухонебезпечні предмети.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
 
Повідомляється, що за минулу добу ще 10 кілометрів державних автошляхів розчистили, а на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове разом із Державною спеціальною службою транспорту звели тимчасову переправу.
 
Окрім цього наголошується, що відновлюють дорожнє покриття, проводять земельні роботи на трасах Харківської області.
 
Нагадаємо, медики надають допомогу людям на деокупованих територіях Харківської області.
 
Источник:   Міністерство інфраструктури України
 Тэги:  харьков, дорога
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