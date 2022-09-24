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24.09.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

Медики надають допомогу людям на деокупованих територіях Харківської області

Медичні працівники протягом тижня надали допомогу 226 людям.

медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що за тиждень роботи на звільнених територіях Харківської області фахівцям команд медицини катастроф вдалось надати медичну допомогу 226 людям, зокрема у Балаклійський територіальній громаді Ізюмського району.
 
«Одразу після звільнення наших територій медики почали надавати допомогу місцевим мешканцям, які були позбавлені доступу до медичних послуг майже сім місяців. Зараз ми вже маємо перші результати, проте бригади продовжують працювати і надалі. Окремо ми забезпечуємо наявність критично важливих ліків, доставляючи їх гуманітарними вантажами», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
 
Також повідомляється, що на вказаних територіях продовжують надавати медичну допомогу при невідкладних станах 36 бригад екстреної медичної допомоги, підсилені бригадами з Харкова. Також у звільнених містах працюють лікарі первинки та лікарі спеціалізованої ланки медичної допомоги. Там медики надають допомогу в пристосованих для цього приміщеннях вцілілих корпусів лікарень.
 
Нагадаємо, ПриватБанк продовжує відновлювати роботу відділень у Харківській області.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  харьков, медицина
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