24.09.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу відділень у Харківській області

Відновлено обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківської області відділення ПриватБанку в смт Барвінковому та Дергачах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що незабаром ПриватБанк відновить роботу своїх відділень у звільнених від окупації містах Харківської області - у Балаклії, Шевченковому та Золочеві.

Голова правління банку Герхард Бьош відзначив, що самовіддана робота команди та віра людей у перемогу сприяють якнайшвидшій відбудові мережі банку в регіоні, звісно, з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.

“Ми пишаємося нашими людьми - героїчною командою банку в регіоні, яка майже відразу після звільнення Харківщини почала відбудову пошкоджених війною відділень, ремонт техніки та організацію обслуговування клієнтів там, де це безпечно, - говорить Герхард Бьош. - Правління та антикризовий штаб банку приділяють особливу увагу забезпеченню відділень на деокупованій території всім необхідним, щоб найближчим часом відновити обслуговування клієнтів у всіх звільнених містах”,- розповів Герхард Бьош.