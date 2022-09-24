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24.09.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу відділень у Харківській області

Відновлено обслуговування клієнтів на деокупованій території Харківської області відділення ПриватБанку в смт Барвінковому та Дергачах.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що незабаром ПриватБанк відновить роботу своїх відділень у звільнених від окупації містах Харківської області - у Балаклії, Шевченковому та Золочеві.
 
Голова правління банку Герхард Бьош відзначив, що самовіддана робота команди та віра людей у перемогу сприяють якнайшвидшій відбудові мережі банку в регіоні, звісно, з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.
 
“Ми пишаємося нашими людьми - героїчною командою банку в регіоні, яка майже відразу після звільнення Харківщини почала відбудову пошкоджених війною відділень, ремонт техніки та організацію обслуговування клієнтів там, де це безпечно, - говорить Герхард Бьош. - Правління та антикризовий штаб банку приділяють особливу увагу забезпеченню відділень на деокупованій території всім необхідним, щоб найближчим часом відновити обслуговування клієнтів у всіх звільнених містах”,- розповів Герхард Бьош.
 
Нагадаємо, харківські комунальники відновили водопостачання у П'ятихатках.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харьков, приватбанк
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