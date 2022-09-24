Рівень радіації у Харкові на 24 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 23 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 вересня.
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За прогнозом астрологів, день емоційний, тому не зовсім підходить для бізнесу та всього, що пов'язано з фінансами. Не найкращий час для шопінгу.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.
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