24.09.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Житель Козачої Лопані співпрацював із окупантами

Чоловік погодився обіймати посаду «тимчасово виконуючого обов’язки начальника» псевдоміліції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що під час окупації селища міського типу Козача Лопань російські військові створили незаконний правоохоронний орган – «народну міліцію».

33-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду «тимчасово виконуючого обов’язки начальника» псевдоміліції.

Серед функцій колаборанта було прийняття на службу інших осіб, організація діяльності працівників, підписання та погодження незаконних службових документів.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 33-річному мешканцю смт Козача Лопань за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі правоохоронцями вирішується питання про повідомлення про підозру іншим колаборантам, які співпрацювали з окупантами та працювали у так званій «народній міліції смт Козача Лопань».

Нагадаємо, в Ізюмі ексгумували 447 тіл загиблих людей.