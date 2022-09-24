24.09.2022 11:00 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі ексгумували 447 тіл загиблих людей

У багатьох загиблих немає кінцівок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Повідомляється, що на місці масового поховання у місті Ізюм Харківської області було виявлено тіла 447 загиблих. Серед яких-194 чоловіки, 215 жінок, 22 військові, 5 дітей. Інші 11 осіб статі не ідентифікували.

Крім цього повідомляється, що у більшості загиблих відсутні кінцівки, зв'язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітки, поранені або відсутні геніталії, зламані ребра, колото-різані рани, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї.

До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори.

Досудове розслідування триває, проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення причетних осіб та правосуддя.