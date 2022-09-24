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24.09.2022  11:00   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі ексгумували 447 тіл загиблих людей

У багатьох загиблих немає кінцівок.

Ізюм
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що на місці масового поховання у місті Ізюм Харківської області було виявлено тіла 447 загиблих. Серед яких-194 чоловіки, 215 жінок, 22 військові, 5 дітей. Інші 11 осіб статі не ідентифікували.
 
Крім цього повідомляється, що у більшості загиблих відсутні кінцівки, зв'язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітки, поранені або відсутні геніталії, зламані ребра, колото-різані рани, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї.
 
До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори.
 
Досудове розслідування триває, проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення причетних осіб та правосуддя.
 
Нагадаємо, посли іноземних держав відвідали місто Ізюм.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков, изюм
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