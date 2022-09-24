Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 97 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 221 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 815 осіб. Одужало 301 640 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2067 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 вересня.
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За прогнозом астрологів, день емоційний, тому не зовсім підходить для бізнесу та всього, що пов'язано з фінансами. Не найкращий час для шопінгу.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.
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