24.09.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 97 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 вересня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 221 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 815 осіб. Одужало 301 640 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2067 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 вересня.