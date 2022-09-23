Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 90 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 199 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 594 осіб. Одужало 301 596 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1903 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
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