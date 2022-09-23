23.09.2022 10:22 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 90 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 199 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 310 594 осіб. Одужало 301 596 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1903 особи. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у всіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 118 осіб (із них 90 - мешканці міста Харкова). 39 осіб захворіли у Богодухівському, 36 - в Лозівському, 2 - у Чугуївському, 1 - в Куп’янському, 1 - у Красноградському, 2 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 вересня.