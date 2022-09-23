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23.09.2022  09:44   Рита Парфенова

Масований обстріл Куп’янська: серед постраждалих цивільних - двоє дітей

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф.


РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 23 вересня, передає РЕДПОСТ.

22 вересня масовано обстрілювався Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську поранення отримали 3 людей, в тому числі 2 дітей – хлопчик і дівчинка по 7 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В Куп'янському районі поранення зазнали 4 людини. В Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони відбили атаки російських загарбників в районах Куп'янська, Новомихайлівки та Кам'янки.


 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, купянск, хова, агрессия россии
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