Сили оборони відбіли атаку в районі Куп’янська, - Генштаб

Протягом минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони відбили атаки російських загарбників в районах Куп'янська, Новомихайлівки та Кам'янки.
На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ.
Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір’я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка.
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