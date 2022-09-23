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23.09.2022  08:17   Рита Парфенова

Харків на ранок 23 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 22 по 23 вересня пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 вересня.

Загалом за добу з 22 по 23 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. пов'язаними з військовими діями - 2,
3 – на аварійно-рятувальні роботи,
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
1 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 1249 ворожих боєприпасів та вибухівок.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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