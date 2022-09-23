23.09.2022 07:30 Рита Парфенова

23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 04:03 за київським часом.





Осіннє рівнодення мало особливе міфологічне значення і для наших предків, які жили за природним календарем. Давні слов'яни вірили, що саме в цей день зв'язок між реальним світом і світом духів особливо сильний, потойбічні сили чують усі прохання і можуть допомогти в залученні здоров'я, любові та благополуччя.

У День осіннього рівнодення було прийнято підбивати підсумки. Наші пращури спалювали старі непотрібні речі, як символ прощання з неприємностями та хворобами. Цей день сприятливий для того, щоб розірвати пригнічені стосунки.



Хорошою практикою вважається загадування бажань на наступний рік, також необхідно подякувати вищим силам за все хороше, що сталося в році, що минає.



Не проходили святкування і без обмивань: вважалося, що вода завдяки своїм цілющим властивостям дарує дітям здоров'я, а молодим дівчатам – красу та молодість.



Щоб водилися гроші, язичники, перерахувавши всі наявні монети в оселі, на чистому аркуші паперу писали, якими багатства хотіли б мати у майбутньому.



Також у цей період серед наших предків було заведено відвідувати місця поховань.



Що заборонено робити у день осіннього рівнодення



Цього дня краще розпочати ранок на позитивній ноті та пронести чудовий настрій через весь день. Допустивши сумні думки, можна відлякати від себе удачу та везіння.



У день осіннього рівнодення заборонено конфліктувати. Внісши розбрат у відносини з оточуючими, можна порушити тонкий баланс добра і зла.



Не варто також у цей період розпочинати нові справи – вони не принесуть успіху.



Раніше 23 вересня відзначали іменини горобини.



Після осінніх заморозків до дня Петра та Павла, що відзначається 23 вересня, горобина ставала солодкою, і настав час робити з неї заготівлі.



Горобина давно відома як засіб проти застуди, тому з неї варили компоти та цілющі кваси.



До речі, з дерева збирали не всі ягоди, частину залишали для птахів та звірів. Вважалося, на того, хто не залишить на дереві горобини, чекають на нещастя.



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23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Тема 2022 року "Мова жестів для всіх!". Під час святкування Міжнародного дня жестових мов у 2022 році світ ще раз наголосить на єдності, породженій нашими жестовими мовами. Спільноти глухих, уряду та організації громадянського суспільства продовжують докладати колективних зусиль щодо розвитку, просування та визнання національних жестових мов як частини яскравого та різноманітного мовного ландшафту своїх країн.

Також цього дня

23 вересня 1848 року вважається днем ​​народження жувальної гумки, т.к. саме тоді американець Джон Куртіс у себе вдома зробив першу жувальну гумку.



1872 – народилася Соломія Крушельницька, українська співачка та педагог.



1920 – народився Міккі Руні, американський кіноактор («Місто хлопчиків», «Сімейна справа», «Цей божевільний, божевільний, божевільний світ»), володар Почесного Оскара.



1930 – народився Рей Чарльз, американський сліпий музикант, автор понад 70 студійних альбомів, один із найвідоміших у світі соул-виконавців.



1930 – німець Йоган Остермайєр запатентував фотоспалах.



1938 – народилася Ромі Шнайдер, австрійська кіноактриса, зірка австрійського, німецького та французького кіно.



1939 – під час Всесвітнього ярмарку у Нью-Йорку було закладено капсулу часу. У посудину з вогнетривкого скла довжиною 228 см вклали велику колекцію предметів: різні книги, документальний фільм, енциклопедію на мікрофільмах, 75 зразків текстилю та інших новітніх (на той час) матеріалів, а також 35 дрібниць повсякденного користування (жіночий капелюшок, курей) д.). Капсулу, названу через її форму «бомбою часу», було вирішено розкрити через 5000 років після закладання, тобто у 6939 році.



1943 – народився Хуліо Іглесіас, іспанський співак, поет, композитор, а також батько-засновник музичної династії, в якій на сьогоднішній момент вже двоє його синів (Енріке та Хуліо Іглесіас-молодший). Є одним із десяти найбільш продаваних музикантів усіх часів.



1944 – розпочалося примусове виселення етнічних українців із Польщі до України.



1949 – народився Брюс Спрінгстін, американський рок- та фолк-музикант та автор пісень.



1997 – анонсовано пошукову машину Yandex.Ru.



1999 – оголошено про виявлення у Китаї найдавнішого зі знайдених музичних інструментів – флейти віком 9000 років.



1999 – з аеродрому Харківського авіапідприємства піднявся у небо перший серійний літак незалежної України Ан-140.



2008 – презентація першої версії ОС Android.



Іменини відзначають: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Тетяна.