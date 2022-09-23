23.09.2022 09:32 Рита Парфенова

У Харківській області ворог завдав удару по інфрастуктурі села на кордоні з рф (фото)

22 вересня окупанти вдарили по селу Золочівської громади Харківської області.





Про це розповів очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.



У другій половині дня окупанти з міномета обстріляли село Івашки. Пошкоджено водонапірну башту, водо- та енергомережі. Ворог навмисно обстрілює інфраструктуру села, яке розташоване в 500 метрів від кордону. Жертв немає, – розповів Віктор Коваленко.



Вся вода з башти витекла, тому без води залишилось майже 650 людей. Ремонтувати вежу планують 23 вересня.





Нагадаємо, 22 вересня близько 12:00 окупанти здійснили ракетний удар по критичній інфраструктурі Печенізької громади Харківської області.