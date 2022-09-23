У Харківській області ворог завдав удару по інфрастуктурі села на кордоні з рф (фото)

22 вересня окупанти вдарили по селу Золочівської громади Харківської області.
Про це розповів очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
У другій половині дня окупанти з міномета обстріляли село Івашки. Пошкоджено водонапірну башту, водо- та енергомережі. Ворог навмисно обстрілює інфраструктуру села, яке розташоване в 500 метрів від кордону. Жертв немає, – розповів Віктор Коваленко.
Вся вода з башти витекла, тому без води залишилось майже 650 людей. Ремонтувати вежу планують 23 вересня.
Нагадаємо, 22 вересня близько 12:00 окупанти здійснили ракетний удар по критичній інфраструктурі Печенізької громади Харківської області.
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