23.09.2022 11:02 Рита Парфенова

Ще один випадок віспи мавп зафіксировано в Україні

Усі хворі не були за кордоном і не контактували один з одним

В Україні зафіксовано третій випадок віспи мавп. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр лабораторних досліджень.

«Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов’язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький», – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



Ігор Кузін наголосив, що в Україні достатньо тестів для діагностики вказаного захворювання. Йдеться про можливість провести 5 тисяч ПЛР-досліджень. Наразі у кожному регіоні на рівні місцевих центрів контролю та профілактики хвороб забезпечена така можливість.



Окрім того, кожен ЦКПХ має настанови, як проводити епідрозслідування та здійснювати моніторинг за захворюванням. Відповідні настанови відповідають всім міжнародним рекомендаціям. Тобто на місцях знають, що робити у випадку підозри на віспу мавп.



«У випадку, якщо людина спостерігає в себе симптоми схожі симптоми: висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, звертайтесь за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших», – підсумував Ігор Кузін.



Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м’язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Профілактика

Уникайте тісного контакту «шкіра до шкіри» з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп.

Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

Регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя.

Дезінфікуйте та мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 90 випадків зараження коронавірусом у Харкові.