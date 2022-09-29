29.09.2022 18:57 Дмитро Колонєй

Віспа мавп: в Україні захворіла третя людина

Що робити, аби не захворіти, дав пораду експерт.



Віспа мавп: в Україні захворіла третя людина



Як повідомляє РЕДПОСТ , про поширення хвороби поінформував Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також зараз немає підтвердження, що ці випадки пов'язані між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей - низький», - зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

Ігор Кузін наголосив, що в Україні достатньо тестів для діагностики вказаного захворювання. Йдеться про можливість провести 5 тис. ПЛР-досліджень. Зараз у кожному регіоні забезпечена така можливість.

Основні симптоми віспи мавп:

гарячка, головний біль, міалгія (біль у м'язах), біль у спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладеність носа, кашель, висип у вигляді пухирців.

Що робити, аби не захворіти:

Уникати тісного контакту «шкіра до шкіри» з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп.

Уникати контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

Регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі.

Дезінфікувати та мити поверхні, до яких зазвичай торкаєтеся у середовищах, де могли бути інфіковані люди.

Якщо вважаєте, що у вас віспа мавп треба:

звернутися по медичну допомогу, використовувати при цьому засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших. перебувати на самоізоляції допоки всі виразки не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри.