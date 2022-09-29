29.09.2022 18:19 Дмитро Колонєй

Перезимувати у Харкові: скільки зараз коштують обігрівачи у місті

Про ціни на обігрівачи, генератори та інші важливі у зимовий період речі інформує Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.



Перезимувати у Харкові: скільки зараз коштують обігрівачи у місті



Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, проаналізовані ціни на бензинові та дизельні генератори, обігрівачі, газові пальники у магазинах «Епіцентр», «Dnipro M», «Фокстрот» та ін.

Генератори

Ціна залежит від виду, потужності, виробника та інших характеристик ціни на

бензинові генератори становлять у середньому від 18 тис. до 70 тис. грн,

дизельні генератори - від 60 тис. до 170 тис. грн.

Обігрівачи

Також у магазинах можна придбати різні обігрівачі - електричні конвектори, масляні, теплові панелі тощо. Ціни залежать від типу обігрівача, потужності, матеріалу та становлять у середньому від 1,9 тис. до 6 тис. грн.

Спальники та інші товари

Крім того, у магазинах, які спеціалізуються на товарах для туризму, можна купити зимові спальники (від 1200 грн), термоковдри (від 80 грн), каремати та килимки (від 240 грн), газові пальники (від 500 грн) та інші необхідні товари.