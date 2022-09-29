29.09.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

«Пробіг до 100 тисяч бронежилетів»: зібрано понад 2 мільйона гривень для захисту українських військових

Завдяки онлайн-події вдалося зібрати понад два мільйони гривень на броніжилети для захисників та захисниць України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У світі відбувся онлайн-подія «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів». Завдяки цій онлайн-події вдалося зібрати понад два мільйони гривень, які будуть спрямовані на виготовлення броніжилетів, які Львівський Оборонний Кластер передасть захисникам та захисницям України. Узяти участь в пробігу виявили бажання фактично 2000 осіб із 35 країн.

«Географія учасників Пробігу засвідчила неймовірну підтримку України та наших захисників з різних куточків світу. Разом ми наблизили оперативну мету ЛОК – 100 тисяч бронежилетів Силам Оборони України. Спілкуючись із захисниками, ми неодноразово чули наскільки важлива їм підтримка суспільства. Тож усі, хто взяли участь у Пробігу, зробили свій внесок у перемогу України. Дякуємо. Разом ми зробили ще один важливий крок, аби захистити тих, хто захищає нас», – розповідає Максим Плєхов, голова правління Львівського Оборонного Кластеру.

Крім цього, за словами Максима Плехова, українські захисниці та захисники продовжують отримувати якісну та перевірену броню. Бронежилети ЛОК виготовляються спеціалістами, а всі партії бронесталі тестуються за державними стандартами.

Взяли участь в онлайн-події «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів» й українські професійні спортсмени, серед яких Ярослава Магучих, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Вікторія Шкурко, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна та багато інших. Адже, з початку війни та повномасштабного вторгнення в лавах Збройних Сил України перебувають не лише професійні військові, а й професійні спортсмени. Зокрема, Дмитро Дем'янюк – професійний легкоатлет, багаторазовий чемпіон України, член національної збірної України, співзасновник бігового клубу ProBig.

«Я вдячна кожному, хто долучився: учасникам, організаторам, усім, хто бігав разом з нами чи поширював інформацію про Пробіг. Кожен внесок дуже важливий, адже усі зібрані кошти перетворяться на реальний фізичний захист для наших військових на передовій», – ділиться амбасадорка та співорганізаторка Пробігу, багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем’янюк.

Маркетинговий директор, партнерка Run Ukraine Вікторія Веремієнко, у свою чергу, зазначила, що кожен учасник онлайн-події «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів» отримає пам'ятну медаль.

«Онлайн-формат Пробігу дав можливість долучитися до події бігунам з-за кордону, які хотіли підтримати Україну та наших захисників. Неймовірно бачити таку підтримку з усього світу. А ще кожен учасник «Пробігу до 100 тисяч бронежилетів» отримає, безперечно, унікальну пам’ятну медаль із залишків справжньої бронесталі, яка є основним захисним елементом бронежилетів українських військових», – прокоментувала Вікторія Веремієнко.

Зазначимо: Співорганізатори онлайн-події «Пробігу до 100 тисяч бронежилетів»: Львівський Оборонний Кластер, Run Ukraine та біговий клуб Probig. Комунікаційними партнерами стали Агенція публічних комунікацій Perfect PR, Stratex, Welldo Agency, Artcom, FM Галичина, Українська Правда Життя, Фартлек та Рубрика.

Львівський Оборонний Кластер – найбільший національний виробник бронежилетів, який виготовляє та безкоштовно передає бронежилети для Сил Оборони України. Допомогти Львівському Оборонному Кластеру можна за посиланням