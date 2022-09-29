29.09.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

В Україні проходить конкурс мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття»

До Всеукраїнського конкурсу можуть долучитись учні старших класів, студенти, учителі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що проходить щорічний Всеукраїнський конкурс мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття».

Метою проведення конкурсу є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення національної пам’яті, подолання історичних міфів.

Організатором Всеукраїнського конкурсу виступає Міжнародний благодійний фонд національної пам ’яті України у співпраці із центральними та місцевими органами влади, Київським міським будинком учителя. У конкурсі можуть брати участь учні старших класів, студенти, учителі на добровільних засадах. Роботи можуть подаватися як індивідуальні так і групові проєкти.

Варто зазначити, що конкурсні роботи учасника (учасників) слід надсилати на адресу: [email protected] до 1 грудня поточного року.

Протягом грудня-січня журі з числа професійних учителів, режисерів, громадських діячів опрацьовує конкурсні роботи та визначає переможців. Відзначення переможців відбуватиметься наприкінці січня, якщо дозволятимуть безпекові умови.

Ознайомитись з положення про Всеукраїнський конкурс мультимедійних проєктів «Врятувати від забуття» можна за посиланням