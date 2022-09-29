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29.09.2022  17:36   Дмитро Колонєй

З полону додому повернулося ще шестеро українських військових та цивільних

Відбувся черговий обмін військовополоненими.

Повернулися з полону ще шестеро українських військових та цивільних
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося визволити з полону шістьох українських захисників та захисниць - військових і цивільних.
 
Додому повернулися:
  • майор Військово-морських сил Олексій Булахов,
  • старший лейтенант ВМС Микола Костенко,
  • молодший сержант Іван Земляний
  • солдат Людмила Герасименко. 
Крім того повернути на рідну землю вдалося й двох цивільних українок:
  • Вікторію Андрушу
  • Яну Майдбороду. 
 
Вікторію Андрушу російські окупанти утримували в підвалі клубу села Новий Биків. Туди жінку помістили через те, що росіяни помітили в її телефоні дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Пізніше жінку перевезли на територію держави-окупанта, де й утримували в полоні. 
 
Яна Майборода також допомогала українському війську. Намагаючись передати важливу інформацію для ЗСУ, поїхала в зону відчуження ЧАЕС, аби сфотографувати техніку окупантів та передати їхню дислокацію нашій армії. Під час повернення додому на Київщину її захопили в полон окупанти. 
 
➡️ На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування. 
 
☝️Операція з визволення полонених відбулася успішно зокрема завдяки дотриманню інформаційної тиші. Дякуємо за терпіння та розуміння рідним захисників та представникам ЗМІ! 
 
Зазначимо, що вже триває робота над наступними обмінами, всі полонені українські захисники і захисниці мають бути повернені додому.
 
Тэги:  плен, обмен военнопленными, украина, агрессия россии
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