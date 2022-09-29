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29.09.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

"Ми сильне місто, місто-герой" - Ігор Терехов

В ефірі національного телемарафону Ігор Терехов розповів про ситуацію в Харкові.


"Ми сильне місто, місто-герой" - Ігор Терехов
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби працюють та продовжують готувати місто до зими.
 
«Ми не звикли плакатися. Ми сильне місто, місто-герой. Наші комунальні служби працюють і усвідомлюють, що потрібно готувати місто до зими. Ми системно підходимо до цього питання. Сьогодні відбувся штаб із підготовки міста до зими. І ми розглядаємо всі питання щодо підготовки міста. Звичайно, не все, на жаль, залежить від нас, ви знаєте ту ситуацію в якій ми знаходимося. Розбито трансформаторну підстанцію, прильоти, нам доводиться перезапускатися. Енергетики роблять все можливе та неможливе для того, щоб місто було з електроенергією в цих жахливих умовах», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також Ігор Терехов зазначив, що люди повертаються до міста Харкова, а Салтівська лінія метрополітену відновила роботу в повному об'ємі. За першу годину роботи трьох станцій було перевезено 1800 пасажирів.
 
«Місто Харків поступово оживає. Це не може не радувати. Але все одно залишається загроза артобстрілів та ракетних атак», - додав Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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