29.09.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

"Ми сильне місто, місто-герой" - Ігор Терехов

В ефірі національного телемарафону Ігор Терехов розповів про ситуацію в Харкові.



"Ми сильне місто, місто-герой" - Ігор Терехов



Про це повідомляє РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби працюють та продовжують готувати місто до зими.

«Ми не звикли плакатися. Ми сильне місто, місто-герой. Наші комунальні служби працюють і усвідомлюють, що потрібно готувати місто до зими. Ми системно підходимо до цього питання. Сьогодні відбувся штаб із підготовки міста до зими. І ми розглядаємо всі питання щодо підготовки міста. Звичайно, не все, на жаль, залежить від нас, ви знаєте ту ситуацію в якій ми знаходимося. Розбито трансформаторну підстанцію, прильоти, нам доводиться перезапускатися. Енергетики роблять все можливе та неможливе для того, щоб місто було з електроенергією в цих жахливих умовах», - зазначив Ігор Терехов.

Також Ігор Терехов зазначив, що люди повертаються до міста Харкова, а Салтівська лінія метрополітену відновила роботу в повному об'ємі. За першу годину роботи трьох станцій було перевезено 1800 пасажирів.

«Місто Харків поступово оживає. Це не може не радувати. Але все одно залишається загроза артобстрілів та ракетних атак», - додав Ігор Терехов.