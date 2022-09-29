29.09.2022 16:59 Дмитро Колонєй

Загарбники мобілізували майже всіх чоловіків на захоплених територіях

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення

За словами представника управляння Вадима Скібіцького, "ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію”, – заявив в “The Guardian” представник ГУР МО України.

Він також наголосив, що завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Також, представник воєнної розвідки України назвав загрозу застосування ворогом тактичної ядерної зброї проти України “дуже високою”.

“Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи”, – зазначив представник воєнної розвідки України.