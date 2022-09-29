29.09.2022 16:46 Олександра Жук

Харківські волонтери передали для 92-ї бригади реанімобіль (фото)

92 бригада отримала карету швидкої допомоги для евакуації та надання меддопомоги військовим. Реанімобіль волонтери привезли з Нідерландів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Карета швидкої обладнана всім необхідним для надання відповідної фахової меддопомоги. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТКарета швидкої обладнана всім необхідним для надання відповідної фахової меддопомоги.

"Ми знали про потребу медичного реанімобілю для наших військових. Оскільки, одна справа евакуювати, а інша справа рятувати їх життя під час евакуації. Тому сумісними зусиллями ми знайшли і придбали автомобіль із спеціальним обладнанням. Для рятування життя, для штучної вентиляції легенів. Там і кардіограф, і дуже цінне обладнання, яке може рятувати життя на шляху від поля болю до лікарні. За підтримки міської, обласної влад. Зокрема, служби 15-62 були зібрані необхідні кошти для того, щоб цей автомобіль з Нідерландів привезти до міста Харкова" - повідомив Сергій Фесенко, засновник благодійного фонду «Спілка волонтерів Харкова.

Карета швидкої допомоги – результат співпраці волонтерів, муніципалітетів та небайдужих людей. Кожен зробив свій внесок, щоб швидка була передана для військових, які звільняють харківську землю від окупаційних військ рф.

Після передачі ключів карета швидкої вирушила на бойове завдання.

Фотогалерея