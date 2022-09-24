24.09.2022 10:50 Віталій Хінєвіч

Посли іноземних держав відвідали місто Ізюм

Делегація мала змогу на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що на доручення Президента України Володимира Зеленського заступник Керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга та заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс разом з групою іноземних послів відвідали деокуповане Збройними Силами України місто Ізюм у Харківській області.

Делегація мала змогу на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів російських загарбників, злочинів проти людяності та геноциду українського населення росіянами.

“Світ має знати правду про криваві злочини окупантів. Саме тому надзвичайно важливо, що сьогодні іноземні дипломати мали можливість на власні очі побачити те, що залишають по собі російські окупанти. Ми наголошуємо, що російське військово-політичне керівництво має понести покарання за злочин збройної агресії проти України”, - заявив заступник Керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга.

Іноземні дипломати оглянули на околиці Ізюма місце масового поховання закатованих та страчених російськими окупантами українців.

“Україна вживатиме всіх можливих заходів, щоб РФ понесла відповідальність. Усі російські злочинці мають постати перед міжнародним правосуддям за вчинені ними воєнні злочини на території нашої держави. Крім цього, надзвичайно важливо створити Спеціальний Трибунал, у якому Росія відповість за свою агресію проти України”, - наголосив заступник Міністра закордонних справ Євген Перебийніс.

Варто зазначити, що до складу делегації увійшли Голова Представництва ЄС в Україні, керівники та представники дипломатичних місій Литви, Латвії, Естонії, Іспанії, Австрії, Угорщини, Хорватії, Швеції, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Польщі, Словенії, Франції та Данії.

Візит став одним з кроків, які здійснюються під керівництвом Президента України Володимира Зеленського задля притягнення росії до відповідальності за злочини агресії, геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.