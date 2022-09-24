24.09.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновили водопостачання у П'ятихатках

Фахівці відновили зруйновану вибухом ділянку водоводу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що служба водопровідних мереж селища П'ятихатки комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» реставрували зруйновану вибухом ділянку водоводу діаметром 400 мм.

Як повідомив начальник служби водопровідних мереж селища Віталій Коваленко, на даній ділянці замінили 8 м трубопроводу та провели цикл зварювальних комплексних робіт.

«Ремонт був підвищеної складності, приліт снаряда припав безпосередньо в мережі. Виконали великий обсяг земляних та підготовчих робіт із застосуванням водознижувальної та іншої спецтехніки, також усували руйнування від вирви вибуху. Споживачів селища від водопостачання не відключали, вода подавалася паралельним водоводом. Ремонтні роботи завершені, продовжуємо упорядковувати місце нашої перекладки та самого вибуху.

Всього на території П'ятихаток відзначено 4 місця прильотів ворожих снарядів на зовнішні мережі, три з них ми вже ліквідували раніше, це останній і, сподіваємося, надалі займатися ремонтом звичайних поривів. Але, при повторному обстрілі трубопроводів наші досвідчені майстри вже добре знають, як треба діяти у воєнний час у разі виникнення будь-якої позаштатної ситуації на водоводах», - наголосив Віталій Коваленко.

Відновлення водопостачання проводиться у всіх районах міста. Так учора, 23 вересня, ремонтники комплексу «Харківводопостачання» усунули 12 аварійних ситуацій на мережах і упорядкували 10 оглядових колодязів. Сьогодні у роботі 11 поривів на мережах.