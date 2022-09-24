    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ізюм після деокупації (фото)
24.09.2022  14:55   Василь Голосний

Ізюм після деокупації (фото)

Фоторепортаж прес-офіцера Штабу оборони м. Харків Василя Білоуса зі звільненого від окупантів м. Ізюм.


Фото: Василь Білоус

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, изюм
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Надзвичайні події Окупанти зруйнували завод у Харкові та завдали багатомільйонної шкоди довкіллю 24.09 Надзвичайні події Житель Козачої Лопані співпрацював із окупантами 24.09 Надзвичайні події В Ізюмі ексгумували 447 тіл загиблих людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 