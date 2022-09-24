Ізюм після деокупації (фото)

Фоторепортаж прес-офіцера Штабу оборони м. Харків Василя Білоуса зі звільненого від окупантів м. Ізюм.
Фото: Василь Білоус
Комментариев: 0
За прогнозом астрологів, день емоційний, тому не зовсім підходить для бізнесу та всього, що пов'язано з фінансами. Не найкращий час для шопінгу.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.
влажность:
давление:
ветер: