24.09.2022 20:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові двоє чоловіків забрали у перехожого телефон

Напад на потерпілого трапився в Київському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 23 вересня, близько 22-ї години патрульні отримали виклик про розбій в Київському районі міста Харкова. За попередньою інформацією, двоє невідомих, погрожуючи потерпілому предметом, схожим на ніж, заволоділи його мобільним телефоном, після чого побігли в невідомому напрямку.

Поліцейські передали інформацію з описом імовірних нападників в радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання виклику, на вулиці Старова, патрульні помітили двох чоловіків які підпадали під орієнтування.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у них телефон, який належить заявнику.

Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.