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24.09.2022  20:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові двоє чоловіків забрали у перехожого телефон

Напад на потерпілого трапився в Київському районі.

злочинець
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 23 вересня, близько 22-ї години патрульні отримали виклик про розбій в Київському районі міста Харкова. За попередньою інформацією, двоє невідомих, погрожуючи потерпілому предметом, схожим на ніж, заволоділи його мобільним телефоном, після чого побігли в невідомому напрямку.
 
Поліцейські передали інформацію з описом імовірних нападників в радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання виклику, на вулиці Старова, патрульні помітили двох чоловіків які підпадали під орієнтування.
 
Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у них телефон, який належить заявнику.
 
Для з'ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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