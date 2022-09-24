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24.09.2022  21:00   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області добровільно перейшов на бік ворога

Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників рф.

перейшов на бік ворога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що під час окупації міста Ізюм 43-річний експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників рф і обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області».
 
Згодом за допомогу окупантам він отримав «підвищення» та став «начальником відділу дільничних інспекторів».
 
У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «лнр» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.
 
Після деокупації Харківської області чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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