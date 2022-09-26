26.09.2022 09:51 Рита Парфенова

Під час ворожих обстрілів на Харківщині поранено шестеро людей

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби в Харківській області госпіталізували 6 осіб, як отримали поранення під час обстрілів російських окупантів.

Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі.

Медики оцінюють їхній стан як середній.

Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.