Під час ворожих обстрілів на Харківщині поранено шестеро людей

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, протягом доби в Харківській області госпіталізували 6 осіб, як отримали поранення під час обстрілів російських окупантів.
Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі.
Медики оцінюють їхній стан як середній.
Нагадаємо, протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.
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