26.09.2022 09:21 Рита Парфенова

На агропідприємстві під Харковом після обстрілу виникла пожежа

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 вересня, передає РЕДПОСТ.

Він долдав, що на одному з агропідприємств у Чугуєвському районі після обстрілу виникла пожежа.

«У Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих», – розказав він.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.