На агропідприємстві під Харковом після обстрілу виникла пожежа

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 вересня, передає РЕДПОСТ.
Він долдав, що на одному з агропідприємств у Чугуєвському районі після обстрілу виникла пожежа.
«У Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих», – розказав він.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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