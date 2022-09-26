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26.09.2022  09:21   Рита Парфенова

На агропідприємстві під Харковом після обстрілу виникла пожежа

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 вересня, передає РЕДПОСТ.

Він долдав, що на одному з агропідприємств у Чугуєвському районі після обстрілу виникла пожежа.

«У Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих», – розказав він.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 25 по 26 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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