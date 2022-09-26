26.09.2022 08:27 Рита Парфенова

Харків на ранок 26 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 вересня.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Чугуївському (агропромислове підприємство) районі області.



Загалом за добу з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальним службам,

Протягом доби зведений загон ДСНС виконував роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, а саме:

у м. Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Забезпечено енергоживленням 6 багатоповерхівок (понад 300 абонентів) за допомогою електростанції 600 кВт.

у м. Ізюм проведені роботи з розбору завалів на території ЗОШ №4, а також даху та другого поверху 3-х поверхової загальноосвітньої школи №12.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 60 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею 26 га, вилучено та знешкоджено 1083 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у м. Балаклія та м. Ізюм.



