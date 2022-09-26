Харків на ранок 26 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 вересня.
Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Чугуївському (агропромислове підприємство) районі області.
Загалом за добу з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Протягом доби зведений загон ДСНС виконував роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, а саме:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 60 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею 26 га, вилучено та знешкоджено 1083 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у м. Балаклія та м. Ізюм.
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