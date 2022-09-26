26.09.2022 08:13 Рита Парфенова

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину, - Генштаб (відео)

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове.



Загалом від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.



Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

Нагадаємо, минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ, Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне.