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25.09.2022  19:45   Рита Парфенова

Віськові рф обстріляли Куп’янськ - Генштаб (відео)

За добу від ворожого вогню в Україні остраждали понад 35 населених пунктів.



Як передає РЕДПОСТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ, назвавши серед обстріляних населених пунктів місто Куп'янськ Харківської області.

До того ж на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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