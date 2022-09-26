26.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +17°...+16°C (відчувається як +18°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 63%. Температура повітря +14°...+12°C (відчувається як +18°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.

До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, уже можна чекати снігу.