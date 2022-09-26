26.09.2022 09:10 Рита Парфенова

У Харкові затримали розповсюджувачів наркотиків (фото)

У неділю, 25 вересня, харківські патрульні за денну зміну виявили 3 осіб, які, ймовірно, збували наркотичні речовини

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Патрульної поліції, чоловіків, які мали при собі наркотичні речовини, виявилди в двох районах Харкова.

Так, в Індустріальному районі у перехожого виявилися при собі пластикові колби, з, ймовірно, наркотичними речовинами. Громадянин пояснив, що придбав їх з метою подальшого збуту.





Також неподалік поліцейські затримали ще одного ймовірного наркозбувача. Він мав з собою аналогічну пластикову колбу з речовиною синтетичного походження, схожу на наркотичну. Чоловік розповів, що збуває наркотики шляхом “закладок” та погодився вказати 9 місць, в яких він прикопав такі колби.





Ще одного підозрілого громадянина затримав екіпаж роти ТОР у Київському районі міста. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього рослинну речовину. Зі слів громадянина, ця речовина є наркотичною. Також на телефоні він показав численну кількість фото з місцями, в які він поклав згортки з наркотиками.



Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Нагадаємо, вдень 16 вересня 2022 року на Пушкінському в’їзді правоохоронці виявили чоловіка, у якого при собі було 12 поліетиленових зіп пакетів з речовинами рослинного походження.