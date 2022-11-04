На міні підірвався чоловік на Харківщині

3 листопада в Ізюмі на міні підірвався 69-ручний чоловік.
Про це в ранковому зведенні на 4 листопада повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні», – написал він.
За свловами Синєгубова, за добу піротехніки ліквідували на території області за добу 471 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, 2 листопада у двох районах Харківщини на мінах підірвалися водії сільгосптранспорту.
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