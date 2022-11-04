04.11.2022 09:18 Рита Парфенова

Про нічний ракетний удар по Чугуєву та обстрілах Харківщини розповіли в ХОВА

Протягом доби окупанти знову наносили удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.



РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, постраждалих внаслідок обстрілів за минулу добі нема.



3 листопада у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку.



Після обстрілу об 11 годині ранку в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства.



Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок.



4 листопада близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території, на щастя, без жертв.

Нагадаємо, протягом доби з 3 по 4 листопада військові рф обстрілювали 7 населених пунктів Харківщини на Слобожанскому напрямку.