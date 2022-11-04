7 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 3 по 4 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог вв обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 3 по 4 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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