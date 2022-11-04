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04.11.2022  08:20   Рита Парфенова

7 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 3 по 4 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вв обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

  • Стельмахівка,
  • Берестове,
  • Білогорівка,
  • Ветеринарне,
  • Гатище,
  • Чугунівка,
  • Уди.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 3 по 4 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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