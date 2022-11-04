04.11.2022 08:20 Рита Парфенова

7 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами (відео)

Протягом доби з 3 по 4 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вв обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Стельмахівка,

Берестове,

Білогорівка,

Ветеринарне,

Гатище,

Чугунівка,

Уди.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 3 по 4 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.